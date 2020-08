Rotterdam: 1100 Kilo Kokain zwischen Bananen entdeckt

Die Drogen waren in einer Ladung Bananen versteckt, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Der Verkaufswert wird auf rund 82 Millionen Euro geschätzt.Der Container mit den Bananen kam den Angaben zufolge aus Ecuador und sollte an ein Unternehmen in Den Haag geliefert werden. Dieses Unternehmen habe aber vermutlich nichts mit dem Drogenschmuggel zu tun, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauerten an. Das Kokain sei vernichtet worden.

dpa