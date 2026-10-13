Die Frau war im Vorstieg unterwegs, als ihr der Griff ausbrach, wodurch sie in die Tiefe stürzte. Bei dem Sturz versagte eine der Zwischensicherungen, die die Kletterin während des Aufstiegs gelegt hatte, was zu einem Sturz von insgesamt rund 20 Metern führte. <BR \/><BR \/>Die Frau landete dabei unterhalb des Standplatzes, an dem ihr Seilpartner sicherte. Der Notruf wurde von ihm gegen 19 Uhr abgesetzt. Die Notrufzentrale forderte den Hubschrauberrettungsdienst an, während sich drei Einsatzkräfte der Station Centro Fassa der Bergrettung am Landeplatz bereithielten, um bei den Arbeiten gegebenenfalls zu unterstützen. <BR \/><BR \/>Der Hubschrauber brachte die Bergretter zu der verletzten, aber stets ansprechbaren Frau. Nach einer medizinischen Erstversorgung am Hubschrauberlandeplatz der Rotwandhütte, wurde die Frau in das Santa Chiara Krankenhaus in Trient geflogen. Auch der Seilpartner wurde mittels Hubschrauber aus der Wand geborgen und ins Tal gebracht.