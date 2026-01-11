Der Kriegsblindgänger wurde nach der Entschärfung in einen Steinbruch bei Ala transportiert, wo er unter Sicherheitsvorkehrungen gesprengt wird. <BR \/><BR \/>Mehr als 6.000 zuvor evakuierte Einwohnerinnen und Einwohner konnten am Sonntagnachmittag in ihre Wohnungen zurückkehren.<BR \/><BR \/>Der Einsatz hatte um 9.30 Uhr begonnen und erforderte die Beteiligung von über 200 Personen. Auf Anordnung des Regierungskommissariats wurde unter anderem der Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Ala und Trient vorübergehend eingestellt, um einen reibungslosen und sicheren Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten.