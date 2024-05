Rovereto: Feuerwehrmann stirbt bei Motorradunfall

Für Volani kam jede Hilfe zu spät. Er war auf der Stelle tot. Der Aufprall war so heftig, dass ein Feuer ausbrach.Der Unfall erinnert an den Tod eines anderen Feuerwehrmannes vor 11 Jahren. Am 10. Juni 2013 stieß der 39-jährige Stefano Fedrizzi aus Bozen auf der Meraner Straße mit seinem Motorrad mit einem Traktor zusammen.