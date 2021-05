Royal Mail gibt Briefmarken im Gedenken an Prinz Philip heraus

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Das teilte die britische Post am Donnerstag mit. Die vier Sondermarken zeigen den Herzog von Edinburgh, wie Philip in Großbritannien oft genannt wird, in verschiedenen Lebensaltern in Schwarz-Weiß, mal in Uniform, mal mit Melone. Sie sollen vom 24. Juni an erhältlich sein, können aber schon jetzt auf der Webseite der Royal Mail vorbestellt werden.„Er stand mehr als sieben Jahrzehnte lang im Zentrum unseres nationalen Lebens. Sein Ableben ist ein Schlüsselmoment in unserer Geschichte, den wir mit einer Reihe von Gedenkmarken würdigen“, sagte Royal-Mail-Geschäftsführer Simon Thompson.Am 17. April wurde er auf Schloss Windsor beigesetzt. Das Video zeigt den Trauermarsch zur St.-Georgs-Kapelle auf dem Schlossgelände.Im STOL-Interview vom 16. April sprach der Kalterer Adelsexperte Alexander von Egen über den Prinzen.

apa/stol