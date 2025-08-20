<BR \/><BR \/>Das Buch sei laut einer Aussendung der Stadt von San Antonio im US-Bundesstaat Texas in gutem Zustand zurückgegeben worden.Per Post wurde das Exemplar aus dem Bundesstaat Oregon von einem Mann zugeschickt, zusammen mit einem Brief. <h3>\r\nBuch sollte 28 Tage später zurückgegeben werden <\/h3>Im Brief erklärt eine Person, das Buch in der Sammlung ihres Vaters nach dessen Tod entdeckt zu haben. „Your Child, His Family, and Friends“ von Frances Bruce Strain wurde im Juli 1943 ausgeliehen und sollte 28 Tage später zurückgegeben werden. <BR \/><BR \/> „Als ich bemerkte, dass es von der San Antonio Public Library stammt, beschloss ich, es Ihnen zurückzusenden“, heißt es im Brief. Der Verfasser glaubt, dass seine Großmutter das Buch ausgeliehen hatte, als sein Vater elf Jahre alt war, bevor sie nach Mexiko-Stadt versetzt wurde, um für die US-Botschaft zu arbeiten. <h3>\r\nSäumnisgebühr 2021 abgeschafft <\/h3>„Sie muss das Buch mitgenommen haben, und etwa 82 Jahre später landete es in meinem Besitz.“ In dem Brief drückt der Verfasser seine Dankbarkeit für die Dienste der Bibliothek aus und macht sogar einen Scherz über die verspätete Rückgabe. <BR \/><BR \/>„Ich hoffe, es gibt keine Säumnisgebühr – Oma kann sie nicht mehr bezahlen.“ Diese hätte die Bibliothek gar nicht eingefordert, denn Säumnisgebühren wurden dort bereits 2021 abgeschafft, heißt es in einer Aussendung der Stadtverwaltung. Gäbe es noch eine Mahngebühr, würde sie für das betroffene Exemplar rund 900 Dollar betragen, rechnete das Bibliothekspersonal vor. <h3>\r\nBuch ausgestellt – Erlös aus Verkauf geht an Bibliothek <\/h3>„Your Child, His Family, and Friends“ wurde in gutem Zustand zurückgegeben und ist im August im Foyer der Zentralbibliothek ausgestellt. Nach dem Ende der Ausstellung wird das Buch an die „Friends of San Antonio Public Library“ gespendet, um dann verkauft zu werden. Der Erlös geht dann an die Bibliothek.