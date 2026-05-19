Vor fast genau elf Monaten wurde die Bus-Haltestelle am Waltherplatz aufgelassen. Fortan bedienten die Busse nur noch die Haltestelle in der Südtiroler Straße. Bald wurden jedoch erste Probleme sichtbar – allen voran die deutliche Zunahme des öffentlichen Verkehrs in der Südtiroler Straße. Es hagelte aber auch Proteste, weil es mit den Anbindungen zum Zugbahnhof nicht klappte.<BR \/><BR \/>Anfang des Jahres gaben Land und Gemeinde Bozen bekannt, dass die Bus-Haltestelle am Waltherplatz wieder in Betrieb genommen wird. Mit der Umstellung auf den Sommerfahrplan am 13. Juni bedienen die „Öffis“ wieder den Waltherplatz.<h3>\r\n„Kritik war groß“<\/h3>„Die Kritik nach der Auflassung der Haltestelle war groß“, erinnert sich Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser. Gemeinsam mit dem Land habe man deshalb den Rückzieher beschlossen. „Der Waltherplatz ist eines der bedeutendsten Wahrzeichen der Stadt. Auch deshalb war es wichtig, die Haltestelle dort wieder in Betrieb zu nehmen“, so Ramoser im Gespräch mit den „Dolomiten“.<BR \/><BR \/>Die Haltestellen vor dem Café Loacker, vis-à-vis des Domes, werden künftig von allen Bussen angefahren, die derzeit durch die Südtiroler Straße fahren.<h3>\r\nÄnderung in der Südtiroler Straße<\/h3>Auch dort wird es eine Änderung geben: Ab 13. Juni werden einige Linien nicht mehr in der Südtiroler Straße halten. „Viele Anrainer haben sich beschwert, weil der Gehsteig entlang der Bus-Haltestelle oft überfüllt ist“, erklärt die Mobilitätsstadträtin.<BR \/><BR \/>Bis zur Inbetriebnahme der Haltestelle am Waltherplatz stünden kleine Anpassungsarbeiten an. „Erst im Zuge der vollständigen Sanierung des Waltherplatzes wird die Haltestelle vor dem Café Loacker barrierefrei gestaltet“, so Ramoser.