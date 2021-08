Rückkehr vom Urlaub und Schulbeginn: Was Südtirol jetzt riskiert

Wenn das nur gut geht! Noch bevor die Schulen öffnen, steigen die Infektionen vor allem in der jüngeren Altersgruppe an. Zudem bringen Urlaubsrückkehrer das Virus in viele Heimatgemeinden. Diese 2 Probleme müssten mit einer klaren Strategie angepackt werden – und zwar sofort, fordert der Biostatistiker Markus Falk. + Von Stephan Pfeifhofer