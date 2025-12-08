Der starke Rückreiseverkehr aufgrund des heutigen Feiertags Mariä Empfängnis hat bereits eingesetzt.<BR \/><BR \/>Derzeit staut es vor allem auf der Brennerautobahn in Richtung Süden. Zwischen Bozen Nord und Neumarkt ist mit einem Zeitverlust von rund 15 Minuten zu rechnen (Stand: 15 Uhr).<BR \/><BR \/>Erhebliche Staus und Kolonnenverkehr gibt es auch auf der Landesstraße zwischen Bozen Süd und Neumarkt. Hier dauert die Fahrt etwa 20 Minuten länger.<h3>\r\nGeduld auch im Pustertal gefragt<\/h3>Auch auf der Pustertaler Staatsstraße ist Geduld gefragt. Zwischen Obervintl und Schabs muss mit einem Zeitverlust von rund 20 Minuten gerechnet werden.<BR \/><BR \/>Viel Verkehr herrscht zudem auf mehreren weiteren Straßen im Land. Vor allem an den Stadtausfahrten von Bozen und Meran dürfte sich die Lage in den Abendstunden weiter zuspitzen.