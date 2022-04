Rückrufaktion von Kinder Schoko Bons: Wie die Salmonellen in die Schoki kamen

In den vergangenen Tagen hat der Süßwarenhersteller Ferrero auf der ganzen Welt Produkte zurückgerufen. In Italien und Südtirol waren unter anderem Kinder Schoko Bons betroffen. In der Schokolade könnten sich nämlich Salmonellen befinden. Welche Produkte genau betroffen sind, wie Salmonellen in die Schokolade kommen und was Sie tun sollten, falls Sie ein betroffenes Produkt gekauft haben, erfahren Sie im Artikel.