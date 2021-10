Rührend: Beckett besiegt den Krebs – mit der Unterstützung seiner Schwester

Beckett und Aubrey können nun beide wieder lachen. Für eine lange Zeit war das nicht so: Im Alter von 4 Jahren erkrankte Beckett schwer an Leukämie. Er wog zeitweise nur noch 9 Kilogramm und oft war er viel zu schwach, um zu laufen.In dieser schweren Stunde wich ihm seine große Schwester Aubrey (damals 5) nie von der Seite und kümmerte sich auf rührende Art um ihren kleinen Bruder. Sie trug ihn aufs Sofa, fütterte ihn und legte ihm die Hand auf die Schulter, wenn ihm von der Chemotherapie wieder einmal schlecht wurde.Das herzzerreißende Bild des Geschwisterpaares an der Kloschüssel hat Menschen auf der ganzen Welt berührt.„Es gibt eine Sache, die dir niemand über Krebs bei Kindern erzählt: Er betrifft die ganze Familie“, schrieb Kaitlin Burge, die Mutter von Beckett und Aubrey, unter das Foto, als sie es in Sozialen Netzwerken postete.Im Jahr 2018 wurde bei Beckett der Krebs diagnostiziert – heute hat er ihn nach harten Kampf zusammen mit seiner Familie überwunden. Beckett ist wieder gesund und kann in die 1. Klasse eingeschult werden.Im „Mirror“ erzählte Mutter Kaitlin Burge, dass es ihr oft noch schwer falle zu realisieren, dass Becketts Leben nun nicht mehr Medikamenten, Krankenhausaufenthalten und Schmerzen bestimmt sei. Immer noch wolle sie ihn beschützen.Etwas Positives kann Burge aber aus der schwierigen Zeit mitnehmen: „Aubrey hatte großen Einfluss darauf, Beckett durch die Krankheit zu helfen. Die beiden entwickelten eine Verbindung, die nur Geschwister haben können und die noch nicht mal ich ersetzen kann.“

pho