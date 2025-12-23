Nach Angaben der Carabinieri hat der Elfjährige vor einem Spielzeugladen im italienischen Mugano bei Neapel versucht, selbst angefertigte Bilder zu verkaufen.<BR \/><BR \/>Der Ladenbesitzer bemerkte ihn und rief vorsichtshalber die Carabinieri. Den Beamten erklärte der Junge, dass er von Zuhause weggelaufen sei, um ein paar Euro zu verdienen, um für seine dreijährige Schwester ein Geschenk zu kaufen.<BR \/><BR \/>Die Beamten beruhigten den Jungen, der offensichtlich noch unter dem Eindruck des Verlusts der Mutter stand. Der Vater hatte den Kleinen inzwischen vermisst und war bereits an der Station der Carabinieri eingetroffen, um das Verschwinden zu melden.<BR \/><BR \/>Die Beamten waren von der Geschichte so beeindruckt und berührt, dass sie beschlossen, dem Jungen und seiner kleinen Schwester aus eigener Tasche ein Geschenk zu kaufen. Der Elfjährige habe dann noch einige Zeit mit den Beamten verbracht, ehe er mit dem Vater nach Hause zurückkehrte.