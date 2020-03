Ruhe in Südtirols Wäldern

Ungewohnte Ruhe herrscht derzeit in Südtirols Wäldern. Eigentlich wäre auch Schonzeit, doch heuer sind die Menschen besonders zurückhaltend. Denn die per Dekret vom 8. März 2020 verhängte und nun verschärfte Ausgangsperre hat auch spürbare Auswirkungen auf das Leben in den heimischen Wäldern.