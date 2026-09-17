Die Carabinieri der Kompanie Bruneck waren gemeinsam mit der örtlichen Station nach einer Meldung über Ruhestörung zu der Wohnung des 35-jährigen italienischen Staatsbürgers ausgerückt. Bereits beim Betreten des Gebäudes schlug den Beamten ein starker Marihuanageruch entgegen.<BR \/><BR \/>Bei der daraufhin durchgeführten Hausdurchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte ein großes Sortiment an Rauschgift: Insgesamt wurden 915 Gramm Marihuana, sieben Gramm Ketamin sowie mehrere Gramm Kokain und synthetische Drogen wie LSD und Psilocin sichergestellt.<BR \/><BR \/> Zudem beschlagnahmten die Ordnungshüter Präzisionswaagen, was auf ein gewerbsmäßiges Abwiegen und Verpacken der Substanzen hindeutet. Der Gesamtwert der Drogen beim Straßenverkauf wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.<BR \/><BR \/>Der bereits polizeibekannte 35-Jährige wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt. Der zuständige Richter hat die Untersuchungshaft im Gefängnis angeordnet. Die Ermittlungen der Carabinieri laufen weiter, um die Hintermänner und das Liefernetzwerk zu rekonstruieren.