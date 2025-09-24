<BR \/>Der 25-Jährige war Anfang September 2025 von den rumänischen Justizbehörden per Europäischem Haftbefehl gesucht worden. Grundlage ist ein Gerichtsurteil, mittels dessen er zu vier Jahren und 19 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden war.<BR \/><BR \/>Die Verhaftung erfolgte in der Kaltererseestraße in Tramin, wo die Carabinieri den Gesuchten gemeinsam mit Einsatzkräften aus Neumarkt aufgespürt hatten. <BR \/><BR \/>Anschließend wurde er in das Bozner Gefängnis gebracht. Die zuständige Justizbehörde bestätigte die Verhaftung und ordnete vorbeugende Verwahrungshaft an, bis über seine Auslieferung nach Rumänien entschieden wird.