<BR \/>Zugetragen hat sich der Gewaltvorfall in der Bozner Altstadt – dort soll eine Frau aus Rumänien gegen 14 Uhr ein Geschäft aufgesucht und mehrere Artikel in ihrer Tasche versteckt haben.<h3>\r\nWachmann nahm Verfolgung auf <\/h3>Dabei wurde sie von einem Wachmann beobachtet – als sie das bemerkte, soll sie die Flucht ergriffen haben. Einen Teil des Diebesguts soll sie im Geschäft fallengelassen haben. Doch sie soll weitere gestohlene Gegenstände bei sich getragen haben, zumal sie den Alarm der Diebstahlsicherung löste, als sie die Verkaufsstelle verließ. <BR \/><BR \/>Der Wachmann nahm die Verfolgung auf – parallel dazu wurden die Ordnungshüter alarmiert. Fast zeitgleich holten Wachmann und Polizisten die Verdächtige ein. Diese soll laut einer Aussendung der Quästur den Wachmann geschlagen und geschubst haben. <h3>\r\nWegen Raub angezeigt und verhaftet <\/h3>Die Frau wurde schließlich in die Quästur gebracht – den Ermittlern zufolge soll sie noch weiteres Diebesgut aus dem betroffenen Geschäft bei sich getragen haben. Die Beamten identifizierten die Frau als rumänische Staatsbürgerin, die offenbar nicht zum ersten Mal ins Visier der Justiz geraten ist. Sie wurde wegen Raub angezeigt und verhaftet.