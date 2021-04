Run auf Ostereier statt Klopapier: Briten stehen vor leeren Regalen

Zum zweiten Osterfest in der Pandemie haben sich die Prioritäten in Großbritannien verschoben: Während vor einem Jahr noch Klopapier zu den begehrtesten Gütern der Hamsterkäufer gehörte, haben sich die Briten in diesem Jahr auf Schoko-Ostereier gestürzt. Etliche Kunden teilten Fotos von leeren Supermarkt-Regalen in den sozialen Netzwerken.