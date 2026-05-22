Rund 20 Patientinnen und Patienten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die übrigen der zunächst vom Roten Kreuz vermeldeten 34 verletzten Personen konnten vor Ort vom Kriseninterventionsteam betreut werden.<BR \/><BR \/>Unverletzte Bewohnerinnen und Bewohner wurden in Pflegeheime desselben Betreibers in der Umgebung gebracht. Insgesamt waren bei dem Brand laut Aussendung rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krisenintervention. Auch der Rettungshubschrauber Christophorus 11 wurde alarmiert.