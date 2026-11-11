<BR \/>Das Projekt des Zentrums für Regionalgeschichte läuft seit knapp zwei Jahren. Die Forschenden haben es sich zum Ziel gesetzt, die Namen von jeglichen Strukturen im öffentlichen Raum auf deren historische Bedeutung zu überprüfen. Darunter nicht nur Straßen, Brücken oder Parks, sondern auch öffentliche Gebäude im Besitz des Landes wie Kindergärten und Schulen. <BR \/><BR \/>Dabei unterscheiden sie zwischen sechs Kriterien: Hängt der Name unmittelbar mit dem Faschismus, Nationalsozialismus, Kolonialismus, Antisemitismus, Militarismus oder völkischem Nationalismus zusammen, gilt er als historisch belastet. „Auf den Großteil der Straßennamen trifft dies nicht zu“, fasst Studienleiter Stefan Lechner zusammen.<BR \/><BR \/> „Bei bislang 80 bis 100 Begriffen mussten wir allerdings genauer nachforschen.“ Die Studie läuft noch bis Mitte nächsten Jahres. Lechner geht davon aus, dass sich am Ende rund 50 Straßennamen als historisch belastet herausstellen werden. <BR \/><BR \/>Die umstrittenen Straßennamen befinden sich laut Lechner quer über das Land verteilt. Die meisten sind in Bozen und Meran vorzufinden – ganz einfach, weil es in deren Zentren auch die größte Anzahl an Straßen gibt. Ein altbekanntes Beispiel ist die Amba-Alagi-Straße in Bozen. Sie ist nach einem Berg in Äthiopien benannt, wo es während des Abessinienkrieges zu einer blutigen Schlacht gekommen war. Interessant: Dieser Straßenname wurde erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1956 vergeben. <BR \/><BR \/>Auf der Liste der umstrittenen Namen gibt es auch einige Sonderfälle. Vor allem jene, die auf das Ende des Ersten Weltkriegs Bezug nehmen: Straßen und Denkmäler, die an den Sieg Italiens über Österreich erinnern und in Zeiten des Faschismus gezielt zur Italianisierung eingesetzt wurden. „Sonderfall deshalb, weil sie von der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung als belastet angesehen werden, während sich in der italienischen die Meinungen teilen“, erklärt Lechner.<BR \/><BR \/> Ein berühmtes Beispiel ist der Siegesplatz. Im Jahr 2001 wurde dieser auf Initiative des damaligen Bozner Bürgermeisters Giovanni Salghetti Drioli in den „Friedensplatz“ umbenannt. Nur ein Jahr später drängte das rechte Lager im Gemeinderat auf ein Referendum, um diese Entscheidung rückgängig zu machen: Die Bürger hatten sich damals dafür entschieden, das Denkmal wieder in den „Siegesplatz“ umzubenennen. <BR \/><BR \/>Lechner zufolge gibt es noch eine Reihe weiterer solcher Sonderfälle. Etwa die Piavestraße, den 4.-November-Platz oder die Vittorio-Veneto-Straße. Letztere gibt es beispielsweise nicht nur in Bozen und Meran, sondern auch in Brixen und Graun im Vinschgau. Ebenso wichtig zu erwähnen: Das Forschungsteam hat jede Bezeichnung stets nur einmal in die Liste aufgenommen. Es gibt neben dem Platz in Bozen nämlich auch eine 4.-November-Straße in Algund – sie zählen nur einmal.<BR \/><BR \/>Zu allen umstrittenen Persönlichkeiten oder Ereignissen, nach denen Straßen in Südtirol benannt sind, haben Lechner und Co. eine kurze Biografie bzw. Zusammenfassung erstellt. „In diesen begründen wir unseren Entschluss. Wir unterscheiden stets auch darin, wie stark ein Name historisch belastet ist“, so Lechner.<BR \/><BR \/> Er selbst schließt Umbenennungen der belasteten Namen nicht aus (siehe Interview unten). „Schaut man zurück in die Geschichte, ist dies nichts Außergewöhnliches. Auch der Bozner Waltherplatz hatte im Laufe der Zeit sechs bis sieben verschiedene Namen.“ <h3>\r\nEntscheidung liegt bei den Gemeinden<\/h3><b>Sollte man umstrittene Straßennamen umbenennen?<BR \/><\/b><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Stefan Lechner: Die Entscheidung liegt bei den Gemeinden. Wir analysieren die Straßennamen, geben aber keine Empfehlung ab. <BR \/><BR \/><b>Wäre eine Umbenennung überhaupt möglich?<BR \/><\/b>Lechner: Es gilt von Fall zu Fall zu unterscheiden. Bei manchen Straßen ist eine Umbenennung aus technischen und bürokratischen Gründen nur schwer möglich. Vor allem in großen Straßen, wo viele Menschen leben. Sie alle müssten plötzlich ihre Adresse ändern, dadurch auch einen neuen Ausweis beantragen und alles, was damit zusammenhängt ...<BR \/><BR \/><b>Wie sehen Sie den Vorwurf, dass Geschichte durch eine Umbenennung in Vergessenheit gerät?<BR \/><\/b>Lechner: Es ist etwas dran. Aber auch da lässt sich eine Lösung finden. Etwa mit Zusatztafeln, die in der entsprechenden Straße an die Persönlichkeit oder das Ereignis erinnern. <h3>\r\nTagung zum Thema Straßennamen steht an<\/h3>Die Tagung zu den Straßennamen findet am morgigen Donnerstag und am Freitag im Kolpinghaus in Bozen statt. Dabei werden erste Ergebnisse des Südtiroler Forschungsprojekts vorgestellt sowie Debatten über historisch belastete Straßennamen aufgegriffen. Die Tagung steht allen offen. Weitere Infos unter <a href="https:\/\/www.regionalgeschichte.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.regionalgeschichte.it<\/a>.