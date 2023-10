Rund 800 Menschen beim Thrive Festival in Bruneck

Rund 800 Menschen haben am Festival teilgenommen.

Vor rund 2 Jahren als kleine Idee begonnen

Gleich zum Tagesanfang sorgte ein Highlight für Stimmung: Tamara Lunger, soeben von einer Tour aus Patagonien zurück, ließ an ihrem Leben, ihren Erlebnissen und Erfahrungen als Extrembergsteigerin teilhaben. Danach eröffnete das Panel „Familie, Beruf, Gesundheit“ den Dialog über Vereinbarkeiten und Optimierungspotenziale. Workshops, Coachings und World Café rundeten den Vormittag ab - und wer einfach die Atmosphäre genießen wollte, nutzte die Verpflegung durch die Südtiroler Bäuerinnen und das Get-together bei Musik von Afzack.Am Nachmittag fand das zweite Panel zum Thema „Werte von morgen“ statt, bei dem Schüler und Studierende aus Südtirol die Diskussionsrunde bereicherten. Gefolgt vom StartUp-Pitch, in welchem 3 StartUpperinnen ihre Geschäftsidee in der Seed-Phase einer prominent besetzten Jury vorstellten. Anschließend ging es mit zusätzlichen Angeboten für die persönliche Weiterentwicklung weiter.Der Abend begann mit einer Keynote von Trendforscher und EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji und endete mit Konzerten vom Wiener Schmusechor und ANGER, sowie und mit einem Closing Event im ECK Museum of Art.„Wir sind überwältigt - was vor gut 2 Jahren als kleine Idee begann, ist am Samstag mit vollem Erfolg über die Bühne gegangen und hat den Grundstein für echte Veränderung gelegt. Das Feedback auf unser Festival ist enorm, Hotels waren ausgebucht, die Menschen sind von allen Regionen Südtirols, aus Deutschland und Österreich angereist. Wir sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns auf alles, was jetzt kommt,“ so Nora Dejaco, Präsidentin, Initiatorin und Intendantin des Festivals.