Im Fassatal sind am heutigen Freitagnachmittag rund 800 Wanderer betreut und ins Tal begleitet worden. Grund dafür war der wetterbedingte Stillstand der Bergbahnen.<BR \/><BR \/>Vor allem in Höhenlagen von mehr als 2.500 Metern wurden starke Windböen registriert, die Geschwindigkeiten von über 110 Kilometern pro Stunde erreichten.<BR \/><BR \/>Die Einsätze begannen am frühen Nachmittag. Besonders betroffen waren die Gebiete Ciampac und Sass Pordoi, wo sich die komplexesten Situationen entwickelten. Auch in Buffaure und am Col Rodella waren Einsatzkräfte im Einsatz.<BR \/><BR \/>Beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren der Bezirke Fassa und Fiemme, die Berg- und Höhlenrettung sowie das Personal der Bergbahnen.<h3>\r\nRund 400 Wanderer in Ciampac<\/h3>In Ciampac saßen nach dem Stillstand der Anlagen rund 400 Wanderer fest. Nach Angaben des Landes Trentino wurden sie mit Kleintransportern der Freiwilligen Feuerwehren und der Bergbahngesellschaft ins Tal gebracht.<BR \/><BR \/>Am Sass Pordoi waren rund 600 Menschen betroffen. Feuerwehr und Bergrettung begleiteten dort 200 der Wanderer über die Forcella Pordoi und geleiteten sie anschließend ins Tal.<BR \/><BR \/>Die besonders gefährdeten Personen – ältere Menschen und Kinder – konnten hingegen mit der Bergbahn abfahren. Diese wurde am Abend wieder geöffnet.<BR \/><h3>\r\nAuch Buffaure und Col Rodella betroffen<\/h3>Im Gebiet Buffaure wurden zusätzlich rund 100 Personen betreut. Weitere etwa 100 Menschen waren am Col Rodella betroffen.<BR \/><BR \/>Damit waren insgesamt rund 1.200 Wanderer in die Rettungs- und Begleitmaßnahmen eingebunden.<BR \/><h3>\r\nGelbe Wetterwarnung bleibt aufrecht<\/h3>Der Zivilschutz des Trentino weist darauf hin, dass bis Freitag um 24 Uhr weiterhin die gelbe Warnstufe wegen Gewittern, hydrogeologischer Gefahren und Wind gilt.<BR \/><BR \/>Wegen der Gefahr durch umstürzende Bäume wurden die Straße zum Passo San Pellegrino und jene zum Passo Manghen für den Verkehr gesperrt.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte des Zivilschutzes und der Straßenverwaltung beobachten die Situation weiterhin.