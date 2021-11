„Runder Tisch“ der Diabetes Union im NOI Techpark von Bozen

Ebenfalls anwesend war der Gesundheitsdirektor der Gesundheitsbehörde von Südtirol, Josef Wiedmann, der Stadtrat für Sozialpolitik, Freizeit und Sport, Juri Andriollo, und Ärzte, Vertreter und Verwaltungsangestellten des örtlichen Gesundheitsdienstes, Dalia Crazzolara, Bruno Fattor, Gianpiero Incelli, Petra Reinstadler, Pierpaolo Bertoli und Valter Equisetto.Das Hauptthema der Debatte war die aktuelle Situation von Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes in der Provinz Bozen. Auch heute noch gibt es Probleme beim Zugang der Behandlung, vor allem wenn man nicht in der Landeshauptstadt wohnt. Ein weiteres Thema war der Mangel an Fachkräften in Form von Diabetesärzten und Pflegepersonal. Dr. Crazzolara, ärztliche Direktorin für Innere Medizin und Diabetologie des Krankenhauses Bozen, betonte, wie wichtig es ist, in Zukunft schneller zu erkennen, welche Instrumente zur Verfügung stehen z. B. Telemedizin oder Fernüberwachung des Blutzuckerspiegels, sowie die Anwesenheit von engagiertem Personal wie Krankenschwestern, Ernährungsberatern, Psychologen und Sozialarbeitern.Die Lösung, so Dr. Incelli, besteht darin, den Ärzten vor Ort die Mittel an die Hand zu geben, um eine enge Verbindung zu den Patienten herzustellen. Sehr oft sind Ärzte in peripheren Zentren gezwungen, sich an Kollegen in spezialisierten Zentren zu wenden, was dazu führen kann, dass die Bedürfnisse der Patienten nicht erfüllt werden. „Diabetes ist eine sehr komplexe Krankheit“, erklärt Stefano Nervo, „und die Notwendigkeit, direkt mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, ergibt sich daraus, dass man lernen muss, wie man mit der Krankheit umgeht.“ Die Covid-19-Pandemie hat dies deutlich gemacht: Diejenigen, die am wenigsten unter den Folgen zu leiden hatten, waren jene, die sich selbst besser unter Kontrolle hatten, und wissen, wie man sich ernährt, mit der Therapie umgeht. Es gibt viele Fähigkeiten, die Menschen mit Diabetes entwickeln müssen, um ihr tägliches Leben zu verbessern.

