Ein Motorradfahrer aus Südtirol prallte ersten Informationen zufolge auf der Grödner Straße bei einem Überholmanöver gegen einen Pkw und kam zu Sturz. <BR /><BR />Dabei zog er sich leichte bis mittelschwere Verletzungen, unter anderem mehrere Knochenbrüche, zu. Der Mann wurde ins Krankenhaus nach Brixen gebracht.<BR /><BR />Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr Runggaditsch.