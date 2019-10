Russe verklagt Apple wegen Verführung zu Homosexualität

Der Grund: Beim Runterlade-Versuch der digitalen Währung Bitcoin via iPhone-App aus dem Apple Store habe er stattdessen „GayCoin“ (schwule Münze) erhalten. Und dazu kam die Aufforderung „Urteile nicht, bevor Du es nicht versucht hast!“.





Der Mann gab laut Anklageschrift an, er habe sich daraufhin tatsächlich entschieden, es mit homosexuellen Beziehungen zu versuchen. „Zwei Monate später bin ich in eine intime Beziehung zu einer Person meines Geschlechts geraten und kann nun nicht mehr zurück.“ Seine Anwältin sagte am Donnerstag, er habe mit seiner Freundin Schluss gemacht und schäme sich nun wegen der Beziehung zu einem Mann.Allerdings wurde die Klage mittlerweile fallengelassen. „Heute haben wir unsere Forderungen aufgegeben“, sagte seine Anwältin Sapischat Gusniewa am Donnerstag nach einer ersten Verhandlung hinter verschlossenen Türen. Ihr Mandant scheue das große Medieninteresse, gab sie als Grund an. Die nächste Verhandlung wäre nach ihren Angaben öffentlich gewesen.Der Risse hatte auf Entschädigung in Höhe von einer Million Rubel (14.000 Euro) geklagt. Homophobie ist in Russland weit verbreitet. Seit 2013 gibt es ein Gesetz, wonach die „an Minderjährige gerichtete Werbung für nicht-traditionelle Lebensweisen“ verboten ist.

apa/afp