Russen verlassen das Land: Flüge in kürzester Zeit ausgebucht

Dies schreibt der englische „Guardian“.Daten von Google Trends zeigten einen Anstieg der Suchanfragen für Aviasales, Russlands beliebteste Buchungsplattform. Groß ist die Sorge, dass „kampffähige“ Männer nicht ausreisen könnten.Nach Angaben von Aviasales waren die Flüge von Moskau nach Georgien, in die Türkei und nach Armenien, wo Russen ohne Visum einreisen dürfen, innerhalb von Minuten nach Putins Ankündigung ausverkauft.Innerhalb weniger Stunden wurden auch Direktflüge von Moskau nach Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan und Kirgisistan nicht mehr auf der Website angezeigt.Einige Strecken mit Zwischenstopps, darunter Moskau–Tiflis, waren ebenfalls nicht verfügbar. Die billigsten Flüge von Moskau nach Dubai kosten mehr als 300.000 Rubel (fast 5000 Euro), etwa das Fünffache eines durchschnittlichen Monatsgehalts.Das billigste Ticket für die Strecke von Moskau nach Istanbul – ein 13-stündiger Nachtflug mit Azerbaijan Airlines mit Zwischenstopp in Baku – für den heutigen Mittwochmorgen kostete 1154 Euro.Am Morgen waren die Tickets für diesen Flug ebenso ausverkauft wie die für alle anderen Flüge nach Istanbul, Antalya, Tiflis und Eriwan. Die Türkei, Georgien und Armenien gehören zu den wenigen Ländern, in die russische Bürger noch relativ problemlos reisen können.Belgrad, dessen Regierung sich den Sanktionen gegen Moskau nicht angeschlossen hat, ist die einzige europäische Hauptstadt mit direkten Flugverbindungen nach Russland, und in den letzten Monaten hat die Präsenz russischer Bürger in der serbischen Hauptstadt und anderen Städten des Balkanlandes erheblich zugenommen.Viele russische Unternehmer haben beschlossen, ihre Geschäfte nach Serbien zu verlagern, ein Land, das den Russen nicht feindlich gesinnt ist, das ihnen sprachlich, religiös und traditionell nahe steht und in dem es möglich ist, wirtschaftlich-finanzielle Transaktionen durchzuführen, die in Russland, das schweren westlichen Sanktionen unterliegt, unmöglich sind. Gleichzeitig hat dies zu einer starken Nachfrage auf dem Immobilienmarkt nach Wohnungen und Büroflächen geführt, was unweigerlich zu Preissteigerungen führt.