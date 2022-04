Russische Angriffe töten bisher 200 Kinder

Wie die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments Liudmyla Denisova am Samstag berichtet, wurden seit Ausbruch des Krieges bisher mindestens 200 ukrainische Kinder getötet. 360 weitere wurden verletzt.Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag berichtet, sind bisher 2500 bis 3000 ukrainische Soldaten seit dem 24. Februar getötet worden. Weitere 10.000 Soldaten seien verletzt worden. Auf der Seite Russlands sollen Selenskyj zufolge bereits 20.000 Soldaten getötet worden sein – Russland spricht hingegen von 1350 getöteten Soldaten.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier.