Russische Hackergruppe „Killnet“ greift italienische Polizei an

Die russische Hackergruppe „Killnet“ habe sich im Messengerdienst Telegram zum Angriff bekannt, berichteten italienische Medien. Die Gruppe habe eine „globale Attacke“ auf Ziele in 10 verschiedenen Ländern angekündigt, darunter USA, Deutschland, Großbritannien und Polen.„Killnet“ hatte sich am Mittwoch bereits zu einem Hackerangriff auf die IT-Systeme des italienischen Senats und des Verteidigungsministeriums in Rom bekannt.Die Gruppe hatte außerdem vergebens versucht, den 66. Eurovision Song Contest anzugreifen, der am Samstagabend in Turin mit dem Sieg der ukrainischen Folklore-Rapformation Kalush Orchestra zu Ende gegangen war. Hacker hätten versucht, mit Cyberangriffen das Finale zu stören, dies sei jedoch nicht gelungen, teilte die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag mit.