Russische Jets feuern aus Ukraine auf Weißrussland: Vorwand für Kriegseintritt?

Der ukrainische Grenzschutz habe am Nachmittag den Start russischer Kampfflugzeuge von einem Fliegerhorst in Weißrussland registriert, teilte die ukrainische Luftwaffe am Freitag mit. Die Maschinen seien in den ukrainischen Luftraum eingedrungen und hätten dann das Feuer auf das Dorf Kopani in Belarus eröffnet.„Dies ist eine Provokation! Das Ziel ist es, die Streitkräfte der Republik Belarus in den Krieg mit der Ukraine reinzuziehen“, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Nach Angaben der ukrainischen Armee wurden 2 weitere belarussische Gemeinden ebenfalls von den russischen Flugzeugen angegriffen.Russland versuche alles, um Weißrussland in den Krieg hineinzuziehen, sagte der stellvertretende ukrainische Innenminister Jewheniy Jenin in einem Fernsehinterview. Er gehe davon aus, dass die weißrussische Regierung alles tue, um nicht in die Kämpfe hineingezogen zu werden.

apa/reuters