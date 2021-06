Russische Jets fliegen Scheinangriffe gegen niederländisches Schiff

Wie das Ministerium am Dienstagabend twitterte, sorgten russische Jets mit ihren Anflügen für eine „gefährliche Lage“ in der Nähe der Fregatte „HNLMS Evertsen“. Die Kampfflugzeuge seien gefährlich tief über das Kriegsschiff hinweggeflogen, zudem hätten die Maschinen auch Scheinangriffe geflogen.Die „Evertsen“ habe sich während dieses Zwischenfalls, der sich bereits am Donnerstag vergangener Woche ereignete, südöstlich der von Russland besetzten Krim in internationalen Gewässern befunden.Einen Tag davor hatte die in Sewastopol stationierte russische Schwarzmeerflotte nach eigenen Angaben ein britisches Kriegsschiff, das in die Nähe der Krim gekommen war, mit Warnschüssen und Bombenabwürfen zum Kurswechsel gezwungen. Russland hatte das Manöver als Provokation bezeichnet und vor den Gefahren eines solchen Vorgehens gewarnt.

apa/stol