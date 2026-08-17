<BR \/>Russlands Oberster Gerichtshof hatte eine Woche zuvor dem Antrag einer kremlnahen nationalistischen Gruppierung zum Ausschluss der Jabloko-Partei von der Parlamentswahl stattgegeben.<BR \/><BR \/> Jabloko (Russisch für „Apfel“) war 1993 von einer Gruppe pro-westlicher Politiker gegründet worden. Die Parteiführung hatte die anstehenden Wahlen zuletzt als „Referendum“ gegen den Krieg in der Ukraine dargestellt. Seit 2003 wurde in Russland jede Parlamentswahl von der Regierungspartei Geeintes Russland gewonnen, die Staatschef Wladimir Putin unterstützt.