Russische Propaganda: Was steckt hinter dem „Z-Symbol“?

Das „Z-Symbol“ ist eine Solidaritätsbekundung mit dem russischen Militäreinsatz in der Ukraine. Darüber sind sich westliche Beobachter weitestgehend einig.Der Buchstabe steht für „Za Pobedu“, was übersetzt so viel bedeutet wie: „Auf den Sieg“. Dies kommunizierte das russische Verteidigungsministerium Anfang März selbst über Instagram.Auch in der Sportwelt sorgte das Z-Symbol für Schlagzeilen. Ivan Kuliak, ein russischer Kunstturner, war beim Weltcup der Kunstturner in Doha mit einem aufgeklebten Z auf seiner Brust zu sehen. Mit dem „Z“ als Symbol zur Unterstützung für die russische Armee stieg der Turner bei der Siegerehrung auf das Podest. Diese Provokation sorgte international für einen Aufschrei.Das „Z“ findet man in den Kriegsgebieten in der Ukraine mittlerweile überall: Auf russischen Militärfahrzeugen, als Graffiti auf verschiedenen Oberflächen, auf gewöhnlichen Autos und sogar auf Kleidungsstücken. Unterstützer des Angriffskrieges zeigen damit ihre Solidarität mit dem Regime in Moskau.Das Symbol ist nicht immer auf gleiche Art und Weise zu sehen. Manchmal ist es nur im Kleinformat an der Seite eines Panzers zu erkennen, andere Male deckt es die gesamte Länge eines Fahrzeugs ab. Und auch der Buchstabe steht nicht immer allein: Auf Fotos ist das „Z“ oftmals umrahmt und wird in der Mitte von verschiedenen geometrischen Formen wie einem Kreis, einem Dreieck oder einem Quadrat dargestellt.Wie „Die Presse“ berichtet, macht auf Twitter vor allem die Vermutung die Runde, dass das Z eine Markierung der Angriffsziele sei. Rob Lee vom Department of War Studies am Londoner King's College äußert etwa die Theorie, dass die Bezeichnungen für die unterschiedlichen Destinationen der Konvois stehen. Das schlichte „Z“ soll hierbei für Fahrzeuge stehen, deren Ziel in der Stadt Charkiw liegt. Ist der Buchstabe von einem Dreieck eingerahmt, sollen die Regionen Slavyansk und Kramatorsk das Ziel der Operation sein. Ist das „Z“ von einem Kreis eingerahmt, handelt es sich um Reservetruppen. Nach Lees Angaben verbreitet ein russischsprachiger Telegram-Kanal die Informationen. Eindeutig feststellen lässt sich die Bedeutung des Symbols allerdings nicht.Interessant ist auch, dass der Buchstabe „Z“ im russischen Alphabet beziehungsweise in der kyrillischen Schrift nicht einmal existiert.

