Über die Ukraine hinaus: Russische Raketen treffen Polen – 2 Tote

Das US-Verteidigungsministerium erklärte, die Berichte könnten gegenwärtig nicht bestätigt werden. Ein Vertreter der polnischen Feuerwehr bestätigte 2 Tote bei einer Explosion. „Es ist unklar, was geschehen ist“, sagte der diensthabende Beamte.Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates ein, wie sein Sprecher auf Twitter mitteilte. Der Nachrichtenagentur PAP zufolge sollte das Kabinett des NATO-Mitgliedslandes um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) zusammentreten.Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau lag zunächst nicht vor. Russland hatte am Dienstag Dutzende Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe berichtete von 100 Geschossen.