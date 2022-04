Es war im Jahr 1986, als das Atomkraftwerk in Tschernobyl explodierte. Das umliegende Gebiet, Roter Wald genannt, wurde in der Folge stark verseucht. Roter Wald deshalb, da sich die Bäume in diesem Gebiet aufgrund der massiven Strahlung rot färbten.In diesem Gebiet haben russische Soldaten nun Schützengräben ausgehoben, wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet. Damit würden sie nicht nur verseuchte Erde freilegen, sondern auch sich selbst „aufs Schwerste verseuchen“, schreibt die Zeitung.Kraftwerksdirektor Walerij Sejda sagt in einem Interview, dass es unmöglich sei, das Ausmaß der radioaktiven Verstrahlung russischer Soldaten zu beziffern.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier