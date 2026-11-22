Von der Behörde veröffentlichte Bilder und Videos zeigten mehrere Schiffe, die die „Sparta II“ in der Nacht auf Sonntag mit Wasserwerfern besprühten, um die Flammen zu löschen und an Deck gestapelte Container zu kühlen.<BR \/><BR \/>Der Angriff auf das Schiff in internationalen Gewässern wurde nach Angaben des finnischen Militärs wahrscheinlich von der Ukraine ausgeführt. Der Frachter trieb später in finnische Gewässer ab und liegt dort weiterhin vor Anker, während die 16 Besatzungsmitglieder auf einem nahe gelegenen russischen Schiff in Sicherheit gebracht wurden.