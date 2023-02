Russischer Raumfrachter bei ISS angekommen

Die Kosmonauten bekamen Suppen, Fleisch und Fisch sowie Säfte, Milch, Tee und Kaffee. Zudem gab es getrocknete Früchte, Kekse und Nüsse. Die Fracht war am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe der Republik Kasachstan in Zentralasien gestartet.