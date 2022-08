Russischer Urlauber postet Foto mit Raketen und verrät damit Stellung

Wie der „Merkur“ am Dienstag berichtete, hat ein russischer Urlauber auf der Halbinsel Krim ein Foto auf den sozialen Netzwerken gepostet und damit eine russische Stellung verraten. In der Ukraine sorgt das Foto für Schadenfreude.Am Montag twitter das ukrainische Verteidigungsministerium das Foto des russischen Urlaubers mit folgendem Text: „Vielleicht gehen wir zu hart mit russischen Touristen um… Manchmal können sie wirklich hilfreich sein. Wie dieser Mann, der Fotos von russischen Luftverteidigungsstellungen in der Nähe von Yevpatoria auf der besetzten Krim macht. Vielen Dank und weiter so!“Der Mann auf dem Foto soll sogar die geografischen Daten der Stellung veröffentlicht haben. Das gepostete Foto ist aber kein Einzelfall. Schon zuvor verrieten Touristen militärische Stellungen. Geoanalysten könnten mit den Fotos leicht die genaue Position der Stellungen ermitteln, so der „Merkur“.Russische Behörden haben nun ihre Landsleute gebeten, keine Fotos und Videos von russischen Stellungen mehr zu veröffentlichen. Falls doch, sollten sie den Standort nicht angeben, so der „Merkur“.