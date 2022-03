Russland arbeitet an Umzingelung von Kiew und Charkiw – Verteidigung schlägt zurück

Die Hauptanstrengungen der russischen Seite bestünden derzeit darin, die Städte Kiew und Charkiw zu umzingeln, heißt es in einem in der Nacht zu Samstag veröffentlichten Bericht der ukrainischen Armee.Russische Truppen versuchten zudem weiter, die administrativen Grenzen der Regionen Luhansk und Donezk zu erreichen, um so einen Landkorridor von der von Russland annektierten Halbinsel Krim zu den Separatistengebieten zu schaffen.Die Verteidigungskräfte Kiews schlügen weiter die „feindliche Offensive“ zurück und brächten angreifenden Truppen Niederlagen bei. Die russischen Truppen hörten zudem nicht auf, Schwachstellen in der Verteidigung der Stadt Mariupol zu identifizieren, hieß es weiter. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

apa/dpa/stol