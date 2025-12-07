<BR \/>Einwohner berichteten von Unterbrechungen bei der Strom- und Heizungsversorgung. Über Opfer und das Ausmaß der Schäden gab es zunächst keine Angaben. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. <BR \/><BR \/>Bereits in der Nacht auf Samstag hatte ein massiver russischer Luftangriff erneut das Energienetz der Ukraine getroffen. In mehreren Regionen wurden Verletzte und Notabschaltungen des Stroms gemeldet.<BR \/><BR \/>Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Moskau erneut vor, die ukrainische zivile Infrastruktur zu attackieren. Ausgehend von der Zählung des US-Instituts CSIS dürfte es mit 653 Drohnen und 51 Raketen und Marschflugkörpern der bisher drittschwerste Luftangriff des Kriegs gewesen sein.<BR \/><BR \/>Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag schoss Russland eigenen Angaben zufolge 77 ukrainische Drohnen ab. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.