Russland: Diese Waffen können „schwerste Zerstörungen anrichten“

Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) verfügt Russland über 5977 Atomsprengköpfe. Gemeinsam mit den USA (5428) besitzt Russland mehr als 90 Prozent des weltweiten Nukleararsenals, heißt es im SIPRI-Jahrbuch 2022.Das Bulletin der Atomwissenschaftler schätzt, dass Anfang 2022 der russische Bestand etwa 4477 nukleare Sprengköpfe umfasste, die für den Einsatz auf strategischen Langstreckenraketen und taktischen Atomwaffen mit geringerer Reichweite vorgesehen sind. Zusätzlich gibt es etwa 1500 ausgemusterter, aber noch weitgehend intakter Sprengköpfe.Von den gelagerten Sprengköpfen sind rund 1588 strategische Sprengköpfe im Einsatz: rund 812 auf landgestützten ballistischen Raketen, rund 576 auf U-Booten und möglicherweise 200 auf Basen schwerer Bomber. Weitere 977 strategische Sprengköpfe sind in Lagern untergebracht, zusammen mit etwa 1912 taktischen Sprengköpfen.Taktische Nuklearwaffen, auch nukleare Gefechtsfeldwaffen genannt, könnten ähnlich wie konventionelle Waffen zur Bekämpfung gegnerischer Streitkräfte eingesetzt werden. Der Vorteil dieser Waffe ist, dass sie mit Lkw schnell transportiert und vor Ort abgefeuert werden kann, wie der Leiter des ABC-Abwehrzentrums des Bundesheeres, Oberst Jürgen Schlechter, unlängst erklärte.Die Bezeichnung „taktisch“ kann aber missverstanden werden. Diese Waffen können nämlich „schwerste Zerstörungen anrichten und erhebliche Radioaktivität freisetzen“, so Schlechter. Das Schadensausmaß sei abhängig von der Sprengkraft und der Detonationsart.Bei einer Bodendetonation werde radioaktives Erdmaterial bis zu mehreren Kilometern Höhe in die Atmosphäre mitverfrachtet, welches dann abhängig vom Wind als „radioaktiver Niederschlag“ wieder zu Boden falle und dort eine weitreichende Verstrahlung verursachen könne.Bei einer Luftdetonation entstehe ein „nuklearer Elektromagnetischer Impuls“ (NEMP), der zu weitreichenden Zerstörungen elektronischer Systeme, vergleichbar mit einem Blackout, führen könne.Die kleinste taktische Atomwaffe haben laut Schlechter eine Sprengkraft von circa 0,3 Kilotonne (kT). Die Spanne der Sprengkraft reiche hier bis zu rund 200 kT. 1 Kilotonne entspreche einem Äquivalent von 1000 Tonnen Sprengstoff Trinitrotoluol -TNT. Eine Nuklearwaffe mit 10 kT, vergleichbar mit der Hiroshima-Bombe, hätte zerstörerische „Primärwirkungen“: Die Druckwelle und Hitzestrahlung würden bei einer Bodendetonation ein Gebiet von etwa ein bis 2 Quadratkilometer betreffen.