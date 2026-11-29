Bei einem Angriff auf die Großstadt Saporischschja im Süden der Ukraine kam eine Frau ums Leben. Zwei Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt, wie der Chef der Gebietsverwaltung, Mychajlo Semikin, auf Telegram mitteilte. Das verletzte Kind sei aus Trümmern geborgen worden. Auf Fotos ist ein beschädigtes mehrstöckiges Wohngebäude zu sehen.<BR \/><BR \/>Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes attackiert sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland.