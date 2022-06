Russland greift nun Kiew an – Rakete über Atomkraftwerk

Beim Angriff auf Kiew seien von osteuropäischen Ländern gelieferte Panzer vom Typ T-72 und andere Militärtechnik zertört worden. Sie waren in einem Werk für die Reparatur von Eisenbahnwaggons untergebracht, wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte.Zuvor hatten Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und der ukrainische Generalstab von mehreren Raketenschlägen berichtet. Nach Angaben von Klitschko musste ein Verletzter im Krankenhaus behandelt werden. Nach Darstellung des ukrainischen Generalstabs wurden die Raketen von Bombern über dem Kaspischen Meer abgefeuert.Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sprach von einem „Akt des Terrorismus“. Er forderte vom Westen weitere Sanktionen gegen Russland und die Lieferung schwerer Waffen. „Die heutigen Raketenangriffe auf Kiew haben nur ein Ziel – so viele Ukrainer wie möglich zu töten“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Tote gab es bei den Angriffen am Sonntag nicht.Nach Darstellung des russischen Militärs wurden durch Raketenangriffe auch im Gebiet Donezk etwa in der Stadt Kramatorsk in der Ostukraine mehrere Ziele zerstört, darunter eine Werkstatt für die Wiederherstellung beschädigter Kriegswaffen. Bei weiteren Angriffen der russischen Luftwaffe seien erneut Munitionsdepots, Sammel- und Kommandopunkte zerstört worden. Dabei seien auch mehr als 350 ukrainische Kämpfer „vernichtet“ worden, sagte Konaschenkow.In des hat Russland am Sonntag einen Marschflugkörper abgeschossen, der im „kritischen Tiefflug“ über das Atomkraftwerk in der südukrainischen Region Mykolajiw flog.Die russischen Streitkräfte „verstehen immer noch nicht, dass selbst das kleinste Fragment einer Rakete, das ein funktionierendes Stromnetz treffen kann, eine nukleare Katastrophe und einen Strahlungsaustritt verursachen kann“, heißt es von Energoatom, ein ukrainisches Staatsunternehmen, das mit der Betreibung aller ukrainischen Kernkraftwerke betraut ist.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.