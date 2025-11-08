In der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine ist indes ein Mann bei einem russischen Drohnenangriff getötet worden. Eine Frau wurde verletzt.<BR \/><BR \/>Die Notstromabschaltungen würden aufgehoben, wenn sich die Lage im Energiesystem gebessert habe, hielt Grintschuk fest. Russland hat seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine in den vergangenen Monaten verstärkt. <BR \/><BR \/>Fachleuten zufolge drohen der Ukraine vor den Wintermonaten Heizungsausfälle. Grintschuk erklärte nun, „trotz der Pläne des Feindes wird die Ukraine in diesem Winter Licht und Wärme haben“.