Russland greift weiter an: Heftige Angriffe auf Charkiw und Ochtyrka

Trotz der laufenden Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hat Russland am Montag seinen militärische Offensive in der Ukraine fortgesetzt. In der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, kam es zu heftigen Angriffen. Der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Heraschtschenko, veröffentlichte zu Mittag ein Video, das mehrere Raketeneinschläge in einem Wohngebiet zeigte.