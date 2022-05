„Russland hat bereits mehr Soldaten verloren als im Afghanistan-Konflikt“

Jeden Tag würden in diesem Krieg bis zu 100 Soldaten sterben, sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der Krieg befinde sich jetzt in „seiner blutigsten Phase“, sagte er. Derzeit gebe es einen erbitterten Kampf um Donbass.Das britische Außenministerium veröffentlichte derweil neue Schätzungen: So soll Russland in den vergangenen 3 Monaten in der Ukraine mehr Soldaten verloren haben wie im Konflikt mit Afghanistan, der 9 Jahren andauerte. Dies veranschaulicht die Brutalität des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.Eine Kombination aus „ineffektiver Taktik, mangelnder Luftabdeckung, mangelnder Flexibilität und falschen militärischen Befehlen“, hätten zu diesem Ergebnis geführt, schreibt der Londoner Militärgeheimdienst.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.