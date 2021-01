Russland: Lawine verschüttete mehrere Häuser in der Nacht – 3 Tote

Die Schneemassen begruben in der Nacht auf Samstag mehrere Häuser eines Skigebietes in der Nähe der Industriestadt Norilsk am Nordpolarmeer.Die Rettungskräfte bargen die Leichen eines Ehepaares und seines eineinhalb Jahre alten Kindes, wie die Behörden mitteilten.Der älteste Sohn der Familie kam demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Gesundheitszustand des 14-Jährigen wurde wegen schwerer Erfrierungen als ernst eingestuft. In dem Berggebiet seien die Temperaturen auf unter minus 25 Grad gefallen.Eine andere vierköpfige Familie wurde bereits nach dem Abgang der Lawine gerettet. 2 weitere Menschen brachten sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit. Die Retter suchten noch in der Nacht nach möglichen weiteren Verschütteten. Wie die Staatsagentur TASS meldete, kam in dem Berggebiet 1989 das letzte Mal eine Lawine herunter. Zuletzt hatte es in der Region heftig geschneit. Ein Schneesturm behinderte auch die Rettungsarbeiten.

apa/dpa/stol