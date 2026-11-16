Herabfallende Trümmer einer Drohne hätten in Ilski einen Brand in einer Industrieanlage ausgelöst, teilten die Behörden auf Telegram mit. Nähere Angaben machten sie nicht. In dem Gebiet liegt die Ölraffinerie Ilski. Sie ist auf die Verarbeitung von mehr als sechs Millionen Tonnen Öl pro Jahr ausgelegt.<BR \/><BR \/>Auch aus Moskau wurden ukrainische Drohnenangriffe gemeldet. Etwa 139 Drohnen seien zerstört worden, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin in der Nacht auf Montag im Onlinedienst Telegram. Rettungsdienste seien dort im Einsatz, wo Trümmer der abgeschossenen Drohnen heruntergefallen seien.