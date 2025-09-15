Es gebe seitens der Ukraine hier keine Flexibilität, kritisierte Peskow. Der Vize-Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, erklärte, Russland würde einen Schutz des ukrainischen Luftraums durch NATO-Kräfte als Kriegserklärung betrachten. Medwedew schrieb auf seinem russischen Telegram-Kanal: „Die Umsetzung der provokanten Idee einiger Kiewer und sonstiger Idioten, eine Flugverbotszone über der 'Ukraine' einzurichten und mit NATO-Kräften unsere Drohnen abzuschießen, bedeutet bloß eins - einen Krieg der NATO mit Russland.“<BR \/><BR \/>Außerdem droht Medwedew europäischen Staaten mit Konsequenzen, sollten sie versuchen, eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Russland werde die EU-Staaten „bis zum Ende des Jahrhunderts“ verfolgen, erklärte der Ex-Präsident. Hintergrund sind Berichte, wonach die EU-Kommission erwägt, die Erträge aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten zur Finanzierung der Ukraine zu verwenden.