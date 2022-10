Russland überzieht Ukraine mit neuen Raketenangriffen

Auch in Kiew wieder Luftalarm

„Das Ziel des Schlags ist erreicht“

„Mit Ausweitung des Krieges rechnen“

Mangott: „Atomare Drohung nicht nur rhetorische Waffe“

In der Umgebung der Hauptstadt Kiew und im Gebiet Chmelnyzkyj habe es Explosionen gegeben, die Luftabwehr sei zum Einsatz gekommen, teilten offizielle Stellen mit. Die Behörden riefen die Menschen auf, in Kellern und Bunkern Schutz suchen. Die Gebiete Dnipropetrowsk, Wynyzja, Mykolajiw und Riwne wurden demnach ebenfalls beschossen.Im Gebiet Wynyzja südwestlich von Kiew wurde ein Heizkraftwerk mit Kampfdrohnen attackiert. Dabei seien Anlagen zerstört worden. Glücklicherweise habe es keine Opfer gegeben, teilte die Pressestelle des Kraftwerks mit.Auch in Kiew gab es Luftalarm. Die Menschen suchten dort Schutz, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Kremlnahe russische Militärblogger bestätigten den massiven Beschuss der Ukraine mit Raketen. Ukrainische Medien berichteten, es seien 20 Raketen am Dienstagmorgen eingeschlagen.Das russische Verteidigungsministerium bestätigte später Schläge gegen Objekte der Militärverwaltung und des Energiesystems in der Ukraine. „Das Ziel des (Militär-)Schlags ist erreicht“, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow.Am Montag hatten die ukrainischen Behörden mehr als 80 russische Angriffe gezählt. Viele seien durch die Luftabwehr abgewendet worden. Bei dem Beschuss starben landesweit nach vorläufigen Angaben 19 Menschen, mehr als 100 wurden verletzt.Politische Beobachter warnen indessen, dass der Westen mit einer Ausweitung des Krieges rechnen müsse (Mehr dazu lesen Sie hier). Die Zivilbevölkerung terrorisieren: Das sei das Ziel der jüngsten Raketenangriffe Russlands auf ukrainische Städte. Der Osteuropaexperte der Universität Innsbruck, Gerhard Mangott, sagt: „Das Argument war: Die Ukrainer scheinen uns nicht mehr zu fürchten.“ Mit den Bomben habe Wladimir Putin beweisen wollen, dass er fürchterlich auftreten könne und wolle (Mehr dazu lesen Sie hier).