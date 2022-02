s+ zum Spezialpreis – Sichern Sie sich jetzt das Schnupperabo

Wer sich für das Kennenlern-Abo mit der Laufzeit von 3 Monaten entscheidet, erhält den Zugang zu den besten Inhalten von Stol und SportNews zum halben Preis; statt für 9,99 Euro im Monat ist das Online-Abo für 4,99 Euro zu haben – macht also 14,97 Euro.Unsere Abonnenten kommen jetzt also noch günstiger auf ihre Kosten. So wird zum Beispiel der Doppelmord-Schwurgerichtsprozess gegen Benno Neumair eröffnet, viel Platz wird die spannende Entwicklung in der Pandemie einnehmen: Geht sie dem Ende entgegen, nimmt sie einen neuen Anlauf? Weiter ausgebaut wird die erfolgreiche Ratgeber-Schiene von s+ für viele Lebensbereiche – vom Bonus für Strom über Steuertipps bis zur Hausapotheke. Der Zugang für den Plus-Bereich von Stol und SportNews ist in wenigen Minuten eingerichtet und bereitet täglich Freude.Wer also dabei sein will, kann sich das günstige Schnupperabo von s+ mit wenigen Klicks auf www.stol.it oder direkt in der kostenlosen Smartphone-App von Stol (auf Google Play und iTunes).

