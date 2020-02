„Sabine“ legt einen Zahn zu

Der Wind legt noch einen Zahn zu. Auf der Schöntaufspitze wurde vor kurzem eine Windböe von 192 km/h gemessen. Der Südtiroler Allzeitrekord liegt übrigens bei 214 km/h, auch auf der Schöntaufspitze am 01. März 2008. pic.twitter.com/lgp2NV4szn — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 11, 2020

Heute greift der Wind von den Bergen auch in den Tälern durch. Positiver Nebeneffekt: Die erhöhten Feinstaubwerte von gestern werden regelrecht verblasen, die Luft erscheint wieder glasklar. pic.twitter.com/7c0lWAq2qD — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 11, 2020

Der Wind in Südtirol legt im Zuge des Sturmtiefs „Sabine“ noch weiter zu. Schon am Montag meldete die Wetterstation Schöntaufspitze (3300m)Windgeschwindigkeiten von 187 Kilometern pro Stunde.Am heutigen Dienstag fegt der Wind noch stärker über Südtirols Berggipfel mit Spitzenwerten von 192 Kilometern pro Stunde und liegt damit knapp unter dem Allzeitrekord vom 01. März 2008, der auch auf der Schöntaufspitze gemessen wurde und 214 Kilometer pro Stunde betrug.Am heutigen Dienstag dringt der starke Wind bis in die Täler durch mit einem positiven Nebeneffekt: Die erhöhten Feinstaubwerte der letzten Tage werden regelrecht weggeblasen.

